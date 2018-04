Fiorentina só empata com Chievo e joga últimas rodadas do Italiano pressionada

Com o empate, a equipe de Florença permaneceu na quinta posição, que dá um lugar na fase eliminatória da Liga Europa, com 60 pontos, sete à frente do Milan. Vivo na briga, o time rubro-negro entra em campo neste domingo contra o Frosinone, em casa. O Chievo Verona, por sua vez, já não briga mais no Campeonato Italiano, pois é o oitavo colocado com 49 pontos.

Ainda neste sábado, fora de casa, o Torino massacrou a Udinese com uma goleada por 5 a 1 e ligou o alerta contra o rebaixamento no time rival. Jansson, Acquah, Belotti e Martinez (duas vezes) marcaram os gols da vitória. O brasileiro Felipe descontou.

Com a derrota, a Udinese estacionou no 16.º lugar, com 38 pontos, seis à frente do Palermo, 18.º e primeiro na lista do rebaixamento, que tem três jogos para fazer até o término do Campeonato Italiano.