Fiorentina vence Atalanta e abre folga por Liga Europa

A vitória em Bergamo veio com um gol do chileno Pizarro, de pênalti, aos 16 do segundo tempo, e outro do argentino Larrondo, 11 minutos depois. Com a vitória, a Fiorentina foi a 55 pontos, mantendo-se à frente da Lazio (51), da Inter de Milão (50) e da Roma (48), seus fortes rivais diretos por duas vagas.

No complemento da 32.ª rodada, a Inter joga fora de casa contra o Cagliari e a Roma visita o Torino, em Turim. Na segunda-feira, a Lazio tem compromisso complicado: recebe a Juventus. Na briga pelo segundo lugar, o Milan joga no San Siro contra o Napoli.

Neste sábado, na abertura da rodada, o Siena foi até Pescara e venceu por 3 a 2. Os brasileiros Ângelo e Togni marcaram. Mas o gol decisivo quem fez foi o suíço Emeghara, decretando a vitória do time alvinegro.