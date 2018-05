Fiorentina vence Atalanta em casa e dá salto na tabela

A Fiorentina foi a maior beneficiada da 15.ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo. Em Florença, o time venceu a Atalanta por 2 a 0 e subiu quatro posições na tabela, voltando à briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Agora, o time tem 24 pontos, no quinto lugar. Os líderes, porém, ainda estão distantes. A Inter de Milão soma 35 pontos e o segundo colocado Milan tem 31.

Com a Atalanta brigando contra o rebaixamento, a Fiorentina teve dificuldades para conseguir a vitória em casa. O gol que abriu o placar só saiu em um belo chute de longe do peruano Vargas. Aos 26 minutos, ele arriscou da intermediária e acertou o ângulo. Depois de segurar a vitória parcial, o segundo gol dos anfitriões veio já aos 44 minutos do segundo tempo, com Gilardino.

Outra equipe que vem bem na briga pelas primeiras posições é o Parma. Neste domingo, o time arrancou o empate por 2 a 2 com o Genoa, fora de casa, e foi a 25 pontos, ficando na quarta posição. O time de Gênova, com 24, aparece em sexto na tabela. Com um ponto a menos está o Napoli, que vinha de três empates seguidos e se recuperou vencendo o Bari por 3 a 2, de virada.

Em casa, o Bolonha contou com um gol do brasileiro Adaílton para vencer a Udinese por 2 a 1, se afastando da zona de rebaixamento. Já o Livorno foi derrotado em casa pelo Chievo, por 2 a 0, e segue ameaçado, assim como o Siena, que venceu a penúltima colocada Catania por 3 a 2 e continua na lanterna. Em casa, o Palermo superou o Cagliari por 2 a 1.

A 15.ª rodada do Campeonato Italiano será completada neste domingo com o clássico romano entre a Roma e a Lazio.