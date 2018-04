Fiorentina vence e se mantém na briga por vaga na Liga Europa; Napoli só empata

A Fiorentina agora voltará toda a sua atenção para a dura missão de tentar vaga na decisão na Liga Europa. Depois de perder o jogo de ida das semifinais por 3 a 0 para o Sevilla, na Espanha, o time italiano sonha com a goleada na próxima quinta-feira para seguir vivo no torneio.

Na antepenúltima rodada do Italiano, na segunda-feira do dia 18, a Fiorentina receberá o já rebaixado e lanterna Parma. No domingo, o Empoli visitará o Verona, que tem os mesmos 41 pontos, mas está uma posição à frente na tabela.

No duelo deste domingo, o time visitante abriu o marcador logo aos 4 minutos do primeiro tempo com Josip Ilicic. Riccardo Saponara deixou tudo igual aos 28. A vitória veio na etapa final. Aos 12, Mahamed Salh voltou a deixar a Fiorentina na frente. Dez minutos depois, Ilicic ampliou para 3 a 1. Francesco Tavano diminuiu aos 32 e deu números finais ao placar.

NAPOLI - O Napoli desperdiçou a chance de encostar no grupo que vai à Liga dos Campeões e ficou no empate com o Parma por 2 a 2, fora de casa. Com o resultado, o time visitante foi a 60 pontos, na quarta colocação, e ficou a três da Lazio, que ainda jogará neste domingo contra a Inter de Milão. Os anfitriões estão em último com 21 pontos.

O Parma saiu na frente do placar com um gol de Raffaele Palladino logo aos nove minutos de partida. O Napoli deixou tudo igual com Manolo Gabbiadini aos 28. Cinco minutos depois, Cristobal Jorquera voltou a colocar os rebaixados na frente. Dries Mertens empatou novamente aos 17 da etapa final, mas o Napoli não teve força para buscar a virada.

O Napoli agora se concentra para o jogo de volta das semifinais da Liga Europa. Na semana passada, o time italiano empatou por 1 a 1 com o Dnipro, em casa, e agora precisa vencer quinta-feira, na Ucrânia, para garantir vaga na decisão. Pelo Italiano, a equipe volta a jogar na segunda-feira do dia 18 contra o Cesena em seu estádio.