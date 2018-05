Fiorentina vence fora e reduz diferença para os líderes do Italiano A Fiorentina se aproximou dos líderes do Campeonato Italiano e se consolidou na terceira colocação da tabela neste domingo ao derrotar a Atalanta por 3 a 2, fora de casa. Alcançando os 52 pontos, a equipe de Florença agora está a quatro do Napoli e seis da líder Juventus.