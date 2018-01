Fiorentina vence lanterna com gol aos 48 da etapa final e sobe ao 8º lugar

A Fiorentina sofreu muito para confirmar seu favoritismo, mas venceu o Palermo por 2 a 1 com um gol marcado aos 48 minutos do segundo tempo, na noite deste domingo, em Florença, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Babacar acabou sendo o herói do duelo ao balançar as redes quando o empate por 1 a 1 já parecia certo.

O resultado fez a Fiorentina se garantir na oitava posição da tabela, com 23 pontos, e afundou o Palermo na lanterna da competição, com apenas seis pontos.

O primeiro gol do último jogo encerrado neste domingo no Italiano saiu aos 33 minutos da etapa inicial, quando Bernadeschi converteu, com direito a uma paradinha na cobrança, um pênalti cometido pelo defensor Aleesami, que cortou uma jogada ofensiva com a mão dentro da área.

Aos 5 minutos da etapa final, Jajalo cobrou falta com categoria para empatar para o Palermo, mas a alegria do lanterna acabou nos acréscimos do tempo normal, quando Babacar completou para as redes um cruzamento de Zárate para decretar o 2 a 1.