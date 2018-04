Fiorentina vence Lazio e avança na Copa da Itália

O atacante romeno Mutu marcou duas vezes e foi o grande destaque da partida. Ele mesmo abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo e ampliou aos 44, dando a impressão que a partida estava liquidada.

Só que no início do segundo tempo, o confronto ficou mais emocionante quando o atacante argentino Mauro Zárate descontou para a Lazio, que partiu para o ataque após o gol. Mas aos 13 minutos, o zagueiro Kroldrup fez mais um para a Fiorentina. Os visitantes ainda tentaram a reação dez minutos depois com um gol de Rocchi. A equipe de Florença, no entanto, soube se segurar e garantiu a vitória.