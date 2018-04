Fiorentina vence Lazio e sobe para 2o lugar no Italiano A Fiorentina subiu para a segunda colocação do Campeonato Italiano com uma vitória por 1 x 0 sobre um Lazio em má fase neste sábado. Giampaolo Pazzini chutou para marcar após uma confusão de Marco Ballotta, o goleiro de 43 anos da Lazio, que deixou escapar um recuo de bola de cabeça, que iria para escanteio, aos 19 minutos do primeiro tempo. Pazzini quase fez 2 x 0 aos 29 do segundo tempo quando seu chute acertou o travessão. O goleiro francês da Fiorentina Sebastien Frey então impediu um chute de Massimo Mutarelli quando faltavam oito minutos para o fim do jogo. Mutarelli foi expulso já nos acréscimos por receber o segundo cartão amarelo. Invicta, a Fiorentina tem 23 pontos em 11 jogos, e está um ponto atrás da líder Inter de Milão, que joga fora de casa contra a Juventus, quarta colocada, no domingo. A Lazio, que vai enfrentar o Werder Bremen pela Liga dos Campeões na próxima terça-feira, está a apenas dois pontos da zona do rebaixamento, depois de sofrer a terceira derrota consecutiva no campeonato.