Fiorentina vence mais uma e é 3ª A Fiorentina venceu o Cagliari por 2 a 1, de virada, neste domingo, em Florença, e manteve-se na terceira colocação do Campeonato Italiano. Suazo abriu o placar para os visitantes, masToni e Jorgensen fizeram os gols que levaram a Fiorentina aos 22 pontos, cinco atrás da líder Juventus. O Cagliari é o vice-lanterna, com quatro. Na capital do país, a Roma bateu o Ascoli por 2 a 1, com gols de Panucci e Mexes - Domizzi descontou. Com isso, o time dos brasileiros Doni, Taddei e Mancini subiu da 12ª para a sétima posição, com 15 pontos. O Ascoli é o 14º, com 11. Confira os outros resultados deste domingo: Chievo 2 x 2 Empoli, Lecce 0 x 2 Messina, Livorno 2 x 0 Parma, Reggina 1 x 0 Lazio, e Treviso 0 x 1 Siena.