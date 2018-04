Fiorentina vence o Palermo e garante vaga na Liga Europa

O resultado levou a Fiorentina a 61 pontos, seis a mais que a Sampdoria, que está em sétimo e ainda sonha com uma vaga. O time de Florença encerra sua participação no Italiano contra o Chievo, domingo que vem, em casa. Já o Palermo, sem pretensões, é o décimo, com 46 pontos, e visita a Roma no próxima domingo.

Mesmo fora de casa, a Fiorentina foi para cima no início e marcou o primeiro com Ilicic, aos 23 minutos. Jajalo empatou, mas ainda na primeira etapa Gilardino recolocou os visitantes na frente. No segundo tempo, Rigoni igualou novamente, mas Marcos Alonso apareceu já aos 33 minutos para dar números finais à partida.

A Fiorentina acabou ajudada pelo Empoli, que segurou um empate por 1 a 1 com a Sampdoria em casa. Pucciarelli abriu o placar para os mandantes, Eto''o até ameaçou uma reação nos acréscimos, mas o placar ficou nisso.

Nos outros jogos já encerrados neste domingo, pelo Italiano, o Cagliari derrotou o Cesena por 1 a 0, mesmo placar do triunfo do Sassuolo sobre a Udinese. O lanterna e já rebaixado Parma ficou no 2 a 2 com o Verona, enquanto Chievo e Atalanta empataram em 1 a 1.