Fiorentina vence pela Copa da Itália A Fiorentina deu hoje um importante passo para a conquista do título da Copa da Itália, ao vencer o Parma fora de casa por 1 a 0, na primeira partida da final. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Paolo Vanoli, aos 42 minutos do segundo tempo. O atacante brasileiro Amoroso, do Parma, chegou a pedir um pênalti durante o segundo tempo da partida, mas foi advertido pelo juiz. O campeão da Copa da Itália conquista automaticamente uma das três vagas italianas para a Copa da Uefa. Mesmo se perder o título, a Fiorentina deve obter a vaga, pois o Parma, quarto no Italiano, está próximo de disputar a Copa dos Campeões. A segunda partida será disputa em Florença, no dia 13 de junho.