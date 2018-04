Fiorentina vence sem Rossi e avança na Copa da Itália

FLORENÇA - A Fiorentina é a segunda classificada para as quartas de final da Copa da Itália. No primeiro jogo sem Giuseppe Rossi, artilheiro do time, que sofreu mais uma lesão no joelho, o time viola venceu o Chievo Verona por 2 a 0 no jogo único das oitavas de final da competição, nesta quarta-feira.

Aos 29 minutos de jogo, o espanhol Joaquín recebeu na entrada da área, bateu de primeira, rasteiro, e mandou no canto do goleiro Silvestre para abrir o placar. Nos acréscimos da primeira etapa, Borja Valero bateu falta no travessão e, no rebote, o croata Rebic marcou de cabeça.

O adversário da Fiorentina nas quartas vem do confronto entre Catania e Siena, que jogam na semana que vem. Nesta quinta, a Roma recebe a Sampdoria e a Udinese joga em casa contra a Inter de Milão. Em dezembro, a Juventus venceu o Avellino e garantiu seu lugar na antepenúltima etapa do torneio.