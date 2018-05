Fiorentina vira sobre Liverpool e garante ponta do grupo Com gol nos acréscimos, a Fiorentina bateu o Liverpool por 2 a 1 de virada, nesta quarta-feira, na Inglaterra, e garantiu a primeira posição do Grupo E da Liga dos Campeões. A segunda colocação ficou com o Lyon, que goleou o Debrecen por 4 a 0. Em baixa nesta temporada, o Liverpool já estava desclassificado desde a penúltima rodada.