Fiorentina volta a ganhar no Italiano e fica próxima dos líderes

Derrotada em seus dois compromissos anteriores, a Fiorentina se recuperou neste domingo para se manter na luta pelo título do Campeonato Italiano ou ao menos por uma das vagas na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Em Florença, a equipe da casa derrotou o Torino por 2 a 0, em duelo válido pela 21ª rodada do torneio nacional.

Com o triunfo, a Fiorentina chegou aos 41 pontos, em terceiro lugar no Italiano, atrás de Napoli, com 44, e da Juventus, com 42, e à frente da Inter de Milão, com 40. Os três times, porém, ainda vão entrar em campo neste domingo. Já o Torino ten apenas 26 pontos, na 11ª colocação.

Os gols da Fiorentina saíram em jogadas de bola parada e foram marcados um em cada tempo. O primeiro deles foi um belo gol de falta, aos 24 minutos da etapa inicial, sendo marcado pelo meia esloveno Josip Ilicic. Depois, aos 38 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro argentino Gonzalo Rodríguez marcou de cabeça o gol que definiu o triunfo da Fiorentina por 2 a 0.