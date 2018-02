Firmino marca, dá assistência de letra e Liverpool fica mais perto do vice-líder

Se Tite não viu a partida do Liverpool neste domingo, Roberto Firmino com certeza enviará o VT para o técnico da seleção brasileira. Na briga por uma vaga na Copa da Rússia, o centroavante foi o principal destaque na vitória de sua equipe por 2 a 0 sobre o Southampton, fora de casa, pela 27.ª rodada do Campeonato Inglês.

O brasileiro marcou o primeiro gol da partida e depois deu uma assistência de letra para Salah ampliar o marcador. O atacante egípcio chegou à marca de 21 gols na competição e se igualou ao argentino Agüero, do Manchester City, na vice-artilharia. O principal goleador do Inglês é Harry Kane, do Tottenham, com 23. Firmino é o sexto da lista, com 11.

No duelo deste domingo, o Liverpool precisava da vitória para recuperar a terceira colocação, perdida no início da rodada, e de quebra encostar no Manchester United, segundo colocado e que mais cedo perdeu por 1 a 0 para o Newcastle.

Apesar de jogar fora de casa, o time de Firmino foi para cima do adversário e abriu o marcador logo aos cinco minutos de partida. O zagueiro Hoedt deu de presente para Salah no lado direito. O egípcio rolou para o meio da área e Firmino mandou para as redes.

O segundo veio ainda etapa inicial. Aos 41 minutos, Salah tocou para Firmino, que devolveu de letra. O egípcio invadiu a área de frente para o goleiro McCarthy e ampliou o placar para o time visitante.

O Liverpool manteve o domínio da partida no segundo tempo, mas diminuiu o ritmo. Firmino deixou o campo aos 33 minutos para a entrada de o meia Lallana. A equipe passou a tocar a bola e garantiu a importante vitória.

O resultado levou o Liverpool aos 52 pontos, em terceiro lugar, a apenas dois de distância do Manchester United. O líder disparado do Inglês é o Manchester City, com 72 pontos. A derrota mandou o Southampton para a zona de rebaixamento, com 25 pontos, em 18º lugar, a um de deixar a degola.

O Liverpool agora se concentra para o duelo contra o Porto na próxima quarta-feira, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O Southampton jogará agora no sábado, quando visitará o West Bromwich, pela Copa da Inglaterra.