Firmino se despede de Coutinho: 'O Liverpool não já é mais o mesmo sem o mágico'

Quatro dias depois da confirmação de Philippe Coutinho no Barcelona, o atacante Roberto Firmino se despediu do agora ex-companheiro de time no Liverpool. Em mensagem publicada nas redes sociais, ele afirmou que o tradicional clube inglês já sente falta "do mágico".

"Poxa, o Liverpool já não é o mesmo sem o mágico. Mano, desejo o infinito de sucesso pra você, que você desfrute a vida e realize todos os teus sonhos, irmão! Deus esteja sempre protegendo VOCÊ e toda a FAMÍLIA! Foi uma honra, 'El Mago', jogar esse tempo junto contigo", declarou Firmino.

O post foi acompanhado de uma sequência de foto dos dois jogadores dentro e fora de campo, algumas em que ambos aparecem com a camisa do Liverpool. Coutinho deixou o clube inglês no sábado para virar o novo reforço do Barcelona. Ele foi apresentado oficialmente no time espanhol na segunda-feira, mas ainda não tem prazo para a estreia, por conta de lesão.

Apesar da despedida, os dois jogadores devem seguir jogando juntos na seleção brasileira. E são nomes praticamente certos na lista do técnico Tite para a Copa do Mundo da Rússia, em junho deste ano.