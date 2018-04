Firmino vê semifinal 'em aberto' e pede Liverpool 'inteligente' em Roma

Após a vitória do Liverpool sobre a Roma por 5 a 2, nesta terça-feira, o atacante Roberto Firmino afirmou que o duelo da semifinal da Liga dos Campeões "continua em aberto". Para o brasileiro, que foi um dos destaques da partida disputada no Anfield Road, o time inglês precisará ser "inteligente" no jogo da volta para assegurar a vaga na decisão do título.

"O jogo continua em aberto, temos que ir para o próximo jogo focados", afirmou o atacante, em entrevista ao canal Esporte Interativo. "Temos que fazer o que a gente já vem fazendo, jogar futebol e ser muito inteligente lá", pregou.

Com apoio da torcida, o Liverpool chegou a abrir 5 a 0 no placar. Mas, aos 35 minutos do segundo tempo, a Roma descontou e logo em seguida anotou o segundo gol. Nos instantes finais da partida, os visitantes impuseram pressão e quase marcaram o terceiro, assustando a torcida local.

A reação no fim aumentou as esperanças da torcida romana de repetir na semifinal o que o time fez nas quartas, quando reverteu derrota de 4 a 1 para o Barcelona na ida, ao vencer por 3 a 0 na volta. Curiosamente, esta é a mesma desvantagem que o time da capital italiana precisa desfazer na volta, na próxima quarta-feira.

Por isso, Firmino admitiu que duelo da Roma contra o Barcelona servirá de lição para o Liverpool. "Nós acompanhamos aquele jogo. Eles conseguiram reverter. Vai ser um jogo muito difícil lá em Roma. Sabemos da qualidade do time deles. Vamos trabalhar duro até lá", declarou o brasileiro.