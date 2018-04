Fiscalização fecha estacionamentos na região do Morumbi

Pelo menos 20 estacionamentos irregulares situados nas imediações do Estádio do Morumbi, zona sul de São Paulo, foram interditados pelos integrantes de uma força-tarefa composta por homens da prefeitura, Guarda Civil Metropolitana, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e das polícias Civil e Militar. Veja também: Seleção teme pressão da torcida paulista contra o Uruguai Confira as mudanças no trânsito para o jogo Brasil x Uruguai Classificação Calendário / Resultados Num dos locais, o responsável inclusive já preparava o terreno para acolher veículos dos torcedores. A ação, que teve início na noite desta terça-feira, também serviu para coibir a ação de vendedores ambulantes que costumar atuar na área. O secretário municipal das Subprefeituras, Andrea Matarazzo, garantiu que não será permitida a presença de ambulantes, principalmente os que vendem comida, que não possuem qualquer tipo de autorização para esse fim. Cerca de três mil homens continuam trabalhando nesta quarta-feira (21) para evitar a ação dos camelôs. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) já começou a monitorar o trânsito nas imediações do Estádio do Morumbi, onde é estimada a presença de cerca de 70 mil pessoas para ver o jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. O serviço, intitulado Operação Entrada, teve início às 7 horas e tem como objetivo facilitar a chegada ao estádio, acompanhar o estacionamento dos veículos particulares e ônibus, bem como evitar irregularidades, orientando os motoristas a não estacionar em locais proibidos, sobre a calçada ou em guias rebaixadas. Para facilitar a saída, a partir das 22h30, a CET vai operacionalizar as vias na imediações do estádio, alterando a circulação e realizando bloqueios nas imediações.