Fischel diz que prefere ser suspenso O presidente do Fluminense, David Fischel, disse nesta quarta-feira, no início da noite, que prefere ser suspenso do cargo, a ser responsabilizado por eventuais problemas que venham a ocorrer com torcedores, como define o Estatuto do Torcedor. O presidente foi favorável à paralisação do campeonato até que os cluebs consigam se adaptar ao novo estatuto. "Prefiro ser suspenso dez anos do que ser incriminado por algo que aconteça com torcedores, por isso, apoio essa suspensão. Se a lei continuar do jeito que está, a destituição do meu cargo é a melhor opção." O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, disse que o clube não tem condições de cumprir o que exige o Estatuto do Torcedor. ?Quero deixar claro, porém, que os nossos problemas são financeiros, não dizem respeito a prazos. O clube fez todos os esforços para deixar o Caio Martins mais confortável para os torcedores, mas dependeríamos de mais verbas para uma nova reforma que atenderia as exigências. E é notório que o clube não tem condições para isso, no momento. Acho que o diálogo é sempre o melhor caminho. Sou contrário a qualquer posição radical."