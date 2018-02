Fischel só libera Romário em 2005 Para o presidente do Fluminense, David Fischel, a parceria entre Romário e o América só pode ocorrer a partir do ano que vem, ?por questão ética?. O dirigente frisou que o artilheiro ainda dará alegrias e fará mais gols pelo clube das Laranjeiras durante o Campeonato Brasileiro. ?Antes do dia 31 de dezembro, o Romário tem a obrigação de jogar, fazer mais gols e se empenhar ao máximo. No ano que vem, ele está livre para fazer o que quiser. Aliás, ele tem condição de trabalhar do outro lado do futebol, até pelo seu prestígio e pela dedicação?, ressaltou Fischel. Atuar ao lado de Romário é o sonho de qualquer atacante. A história não é diferente com Marcelo, do Fluminense. Nesta terça-feira, o atleta ressaltou que quer formar o ataque tricolor com o experiente jogador no confronto contra o Guarani, sábado, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. ?Respeito o Alessandro, que é meu amigo, mas quero ser titular. Estou vivendo um ótimo momento, marcando gols e acho que devo ser escolhido.?