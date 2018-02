Fisco embarga pagamento de Maradona O Fisco italiano decidiu embargar o pagamento que seria feito a Maradona pelas participações do ex-jogador em um programa da emissora de televisão pública RAI, para descontar de parte da dívida que o argentino possui com o Estado. Maradona tem participado aos sábados à noite (à exceção dos dois últimos, que não compareceu alegando um problema físico) de um programa na tevê "Ballando con le Stelle" ("Dançando com as Estrelas"), onde se exibe em vários salões de dança. Segundo informações veiculadas na imprensa, Maradona receberia de 3 milhões a 4 milhões de euros pela aparição na TV. No entanto, o ex-jogador argentino, astro do Nápoli no final da década de 80, possui ainda uma dívida de cerca de 32 milhões de euros na Itália. Em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal italiano concluiu o processo por sonegação fiscal e condenou Maradona ao pagamento integral dos débitos com o Estado. Ao saber que o ex-jogador cobraria valores da RAI, surgiram protestos, inclusive de parlamentares, que questionam o caráter omisso do Fisco. O subsecretário de Economia da Itália anunciou que, por enquanto, o dinheiro que seria recebido por Maradona por sua participação no "Dançando com as Estrelas" está confiscado. Além disso, tornou-se público hoje o fato de que em 23 de setembro, devido a sua presença em um espetáculo em Nápoles, três agentes da Polícia entregaram a Maradona uma notificação judicial, pela divida de 13 milhões de euros (parte do valor total). Curiosamente, desde então Maradona não voltou à Itália para participar do programa da RAI (embarcava na Argentina às quartas-feiras), dizendo que "os médicos" teriam lhe proibido de "subir em um avião para um vôo intercontinental". "Cheguei a um ponto de grande cansaço. Sinto muito pelos italianos que me apóiam", disse o ex-camisa 10 da seleção argentina em uma conexão telefônica com o programa para justificar sua ausência recente.