Físico pode frustrar sonho de Romário O retorno de Romário do futebol árabe parecia ser a salvação do Fluminense para embalar no Campeonato Brasileiro. O atacante marcou quatro gols em três jogos - um de bicicleta - e no domingo deixou o campo com dores no joelho na partida contra o Corinthians aos 47 minutos do primeiro tempo e preocupa a comissão técnica do Tricolor para as demais partidas. Embora seus números sejam invejáveis - 866 gols em 924 partidas - está cada vez mais nítido que não conseguirá superar a sonhada marca dos mil gols. O craque do Fluminense não é mais o garoto de tempos atrás e, no alto dos seus 37 anos, tem se aproveitado da experiência para suprir as visíveis deficiências físicas. No Campeonato Brasileiro do ano passado, Romário marcou 15 gols e ajudou o Fluminense a chegar às semifinais da competição, quando foi eliminado pelo Corinthians. Mas um detalhe chama a atenção. Deste total, somente três foram assinalados fora do Maracanã. Durante o Campeonato Carioca deste ano, Romário foi seduzido por uma proposta milionária do Catar, recebendo US$ 1,5 milhão por um contrato de três meses. Uma desavença com o técnico do Al-Saad, porém, fez com que dois fatos manchassem a gloriosa carreira do jogador: ele amargou o banco de reservas e nem sequer marcou algum gol durante sua passagem pelo mundo árabe. Após a frustrada passagem pelo Catar, pelo menos no que diz respeito ao lado profissional, já que no aspecto financeiro o próprio Romário fez questão de frisar que a viagem foi "proveitosa", o craque retornou ao Fluminense. Até hoje, foram três partidas, com quatro gols, dois deles de pênalti. E novamente repetiu-se o ocorrido no Brasileiro de 2002: a preferência pelo Maracanã. Todos os gols do craque, na atual competição, foram marcados no estádio. Tratamento - No fim de semana, o Fluminense saiu do Rio para enfrentar o Corinthians, no Pacaembu. Foi derrotado, Romário não marcou e ainda deixou o campo com uma entorse no joelho direito. Nesta segunda-feira, ele recebeu tratamento em casa e os médicos do Tricolor vão aguardar os próximos dias para uma melhor avaliação da gravidade da contusão. Domingo, o Tricolor joga com o Bahia, no Maracanã. Seria uma nova oportunidade para Romário deixar sua marca. Se voltar a atuar somente daqui a uma semana, terá de viajar muitas horas a Belém para enfrentar o Paysandu - uma partida que, pelas circunstâncias, pode lhe trazer problemas e adiar cada vez mais o tão sonhado objetivo dos mil gols.