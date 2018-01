Fisioterapeuta de Romário deixa Flu O fisioterapeuta Fábio Marcelo pediu hoje demissão do Fluminense. Ele ligou para o médico do clube, Michel Simoni, comunicando sua decisão e disse também que não faz mais parte do "staff" de Romário. Fábio Marcelo trabalhava com o jogador desde 2001 e, sem dar muitas explicações, alegou motivos particulares para sua atitude. No início desta semana surgiu um boato de que Romário havia jogado futevôlei, no sábado, véspera da estréia do Fluminense no Campeonato Estadual, contra o Olaria. No dia da partida contra o Olaria, ainda no vestiário, ele sentiu uma dor na panturrilha direita e foi vetado. Há suspeita é a de que Fábio Marcelo teria se sentido prejudicado profissionalmente porque Romário não estaria seguindo suas orientações. Já o lateral-direito Flávio pediu para ser afastado do elenco do Fluminense. Ele discutiu com o técnico Renato Gaúcho, no intervalo da partida contra o Olaria, e o clima nas Laranjeiras ficou ruim para o jogador. Flávio está no clube há 11 anos e estava abatido. "Não tenho problemas com o Fluminense. Tive um desentendimento com o Renato e como ele não gosta mais do meu futebol, vou para onde gostem", afirmou Flávio. O jogador considera que o treinador não está mais confiando nele e acredita que Renato não demonstrava o que realmente sentia. "Era um relacionamento profissional. Tem outros técnicos no Brasil que apreciam meu futebol e vou seguir meu caminho", finalizou.