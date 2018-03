Fisioterapeuta que chega ao coração O presente de aniversário de Nilton Petrone foi entregue um dia depois de completar 41 anos: 15 mil metros de área construída, seis andares mais cobertura, forte cheiro de tinta fresca. Três mil desses metros são dedicados a um centro de reabilitação para todas as áreas da Fisioterapia, com ginásio de ginástica olímpica e três piscinas. ?Eu estava com o Ronaldo na França, um ano e sete meses atrás, e ele me disse que queria investir em mim. Passei uma noite sonhando, pensando: por que não fazer algo grande? Foi quando surgiu a proposta de um Centro de Referência na área da Fisioterapia?, disse Filé, a quem o artilheiro da Copa do Mundo credita sua recuperação ? depois de dois anos e meio de tratamento ?, na tarde de segunda-feira, no Campus R9, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, duas horas antes da inauguração do local. Leia mais no Jornal da Tarde