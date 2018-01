Fitas movem o mercado do futebol ?Só danço samba, só danço samba...? na voz do baiano João Gilberto serve de trilha sonora para a aparição de uma espécie de Beckenbauer brasileiro. Coberturas perfeitas, pela esquerda e pela direita, antecipações rigorosas, vigor nas cabeçadas e tentativas bem-sucedidas de inícios de contra-ataques. ?O cara parece bom mesmo, me impressionou?, diz o empresário Claudio Guadagno ao final dos 20 minutos de fita ? um recurso cada vez mais comum no mercado do futebol. O zagueiro Paulo Neto, 21 anos, 1,87 m e 81 quilos, conseguiu seu intento. Seu cartão de visitas chegou a alguém que sabe os caminhos do mercado futebolístico. Agora pode sonhar em ver no seu currículo modesto (Olaria, Atlético-PR e Atlético Autovale, de Santa Catarina) o nome de algum grande clube. Leia mais no Jornal da Tarde