'Fizemos um segundo tempo primoroso', afirma técnico Leão

CURITIBA - O São Paulo retomou a sua má fase no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Atlético-PR, por 1 a 0, na Arena da Baixada, na noite da última quarta-feira, pela 35.ª rodada da competição. Apesar do resultado negativo, o técnico Emerson Leão fez uma análise positiva da exibição de sua equipe e apontou que ela merecia um resultado melhor.

"Hoje (quarta) tivemos uma produção de São Paulo. Estivemos em cima o tempo todo. Quem viu o jogo não acredita que foi 1 a 0 para o adversário", avaliou. "Nossa equipe fez um segundo tempo primoroso. Erramos no início, acertamos a marcação pelo lado direito. Fomos para cima, fizemos tudo aquilo que desejamos, criamos os gols", concluiu.

Apesar dos elogios de Leão, o fato é que o time paulista venceu apenas uma das últimas 11 partidas. O mau momento levou o São Paulo à oitava colocação, com 53 pontos, com chances mais complicadas de conseguir a vaga na Libertadores - o Botafogo, quinto colocado, tem 55 pontos e três rodadas para o fim do Brasileirão.

Assim, os próprios jogadores sabem que poderiam conseguir resultados melhores e fizeram uma avaliação diferente da do comandante são-paulino. "A gente tentou, mas time que quer ganhar, chegar, vencer, tem que se impor mais, dedicar mais pra conseguir os resultados", afirmou Marlos, que entrou no lugar de Fernandinho durante a partida.

Na próxima rodada, o São Paulo receberá o América-MG, neste sábado, no Morumbi. Para o confronto, a equipe contará com os retornos de Luís Fabiano, que estava suspenso, e Piris, que volta após servir a seleção paraguaia. O zagueiro João Filipe, com uma lesão no pé direito, será reavaliado para saber se poderá atuar.