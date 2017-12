Fizemos uma linda partida, diz treinador da Itália Aliviado por estrear com vitória na Copa do Mundo da Alemanha ao bater Gana por 2 a 0, o treinador Marcello Lippi disse acreditar que o resultado foi importante para deixar o ambiente da seleção italiana mais estável devido ao escândalo de manipulação de resultados do torneio do país. "Do ponto de vista psicológico sempre é difícil ganhar a primeira partida. Acho que os rapazes trabalharam bem para conseguir isso. Fizemos uma linda partida", disse o técnico italiano. O treinador da "Azzurra" aproveitou para enaltecer a atuação da equipe africana. "Os nossos oponentes mostraram que são tão fortes quanto achavam que eram. Em alguns aspectos eles foram melhores do que nós. Mas de uma maneira geral eu acho que merecemos vencer", analisou. Já o atacante Vincenzo Iaquinta foi irônico ao comentar sobre o gol que anotou - o segundo da Itália - ao aproveitar um recuo de bola errada do zagueiro Samuel Kuffour, que atua na Roma. "Não consegui acreditar a oportunidade que Kuffour me deu. É emocionante anotar um gol logo na primeira partida que disputo em Copas". Volta A delegação italiana voltou para Duisburg logo depois da partida. Os jogadores que participaram da partida farão um treino leve na terça-feira, enquanto os outros trabalharão com bola. Para a contra os Estados Unidos, Lippi deverá poder contar com o lateral-direito Zambrotta, que está na fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. O volante Gattuso, que tem uma contusão na coxa direita, tem menos chance de voltar ao time nessa partida.