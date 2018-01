Fla admite que pode romper com ISL O vice-presidente do Flamengo, Walter Oaquim, afirmou nesta quarta-feira que o contrato de parceria com a International Sports License (ISL) pode ser rompido a qualquer momento. O dirigente explicou que a situação da empresa é difícil e tem prejudicado o Rubro-Negro. "A empresa está atrasada na nossa mesada. Isso prejudica todos os setores do clube", afirmou.