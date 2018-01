Fla afasta Ricardo Lopes e Alessandro O Flamengo afastou nesta quinta-feira dois jogadores de seu elenco: o lateral-direito Ricardo Lopes e o atacante Alessandro. Eles vão treinar em separado na Gávea até serem negociados. No caso de Alessandro, ele não será utilizado por questões técnicas. A nova comissão técnica não aprecia seu futebol. Já a situação de Ricardo Lopes é diferente. Além das más atuações, ele vem sendo ameaçado de morte por alguns torcedores rubro-negros. Está com medo de morar no Rio. Nesta quinta, o jogador se reuniu com a diretoria, que achou melhor negociá-lo - o lateral-direito foi contratado ao Ituano por cerca de R$ 750 mil. Reforço - O lateral-direito Leonardo, de 19 anos, se apresenta no sábado na Gávea. Revelado nas categorias de base do Flamengo, ele estava jogando no Olympique de Marselha, da França.