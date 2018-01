Fla ainda espera liberação de Felipe Terminou hoje o prazo para o Galatassaray, da Turquia, enviar o atestado liberatório do meia Felipe, do Flamengo. De acordo com o advogado do clube, Marcos Motta, na segunda-feira o Rubro-Negro vai entrar em contato com a Fifa e fará um pedido em caráter de urgência para obter a liberação do atleta. Apesar dos problemas com Felipe, o técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo recebeu um reforço inesperado: o lateral esquerdo Cássio. O atleta não acertou o seu contrato com o Atlas(México) e ficou insatisfeito com a estrutura do clube. Como a transação não estava oficializada, o jogador preferiu voltar ao Brasil, e a previsão é de que se reapresente ao Rubro-Negro na próxima segunda-feira. "Tenho contrato até o final de 2004 e todos sabem o prazer que sinto em jogar no Flamengo", disse Cássio, sem descartar a possibilidade de se transferir para outro clube, já que não pretende ser reserva de Athirson.