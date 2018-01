Fla ainda não tem substituto de Oswaldo O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou o seu pedido de demissão após a vitória do Flamengo sobre o Vasco, por 2 a 1, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador revelou que decidiu deixar o comando do time no início da última semana e comunicou ao diretor de Futebol, Radamés Lattari, e ao supervisou Paulo Angione que sairia depois do clássico. Ele não soube explicar como a notícia "vazou". "Queria preservar o time, porque teríamos um jogo importante neste domingo. Não sei como a imprensa ficou sabendo", afirmou, no vestiário. O Flamengo ainda não anunciou quem será seu substituto. De acordo com Oswaldo, sua saída se deve ao fato de o Flamengo estar sem estrutura para um bom trabalho. Este problema estaria sendo causado pela véspera da eleição para presidente, que será realizada em dezembro. "A situação política do Flamengo está muito complicada. Os últimos acontecimentos políticos criaram um clima tenso e estava nítido que tal fato vinha atrapalhando os jogadores", disse o treinador, sem querer citar quais foram os acontecimentos. O pedido dos jogadores para que continuasse no cargo chegou a "balançar" Oswaldo. O treinador, porém, manteve a decisão como uma forma, segundo ele, de preservar o elenco. "Os jogadores são sempre os culpados. Por isso, decidi sair para mostrar que muitas coisas estão erradas. Quase mudei de idéia com o pedido deles, mas vou realmente sair", finalizou.