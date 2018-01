Fla ameaça boicotar tevê no clássico O presidente do Flamengo, Hélio Ferraz, ameaçou nesta quarta-feira impedir o televisionamento do clássico entre o Rubro-Negro e Vasco, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca, no sábado. O motivo é o fato de ainda não ter recebido a segunda parcela da venda dos direitos de transmissão, R$ 358 mil. De acordo com Ferraz, a TV Globo já pagou à Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), que não repassou o dinheiro ao Flamengo. Garantiu que o Vasco e Fluminense já receberam desde a semana passada. "Se não tiver cheque, não tem TV", disse Ferraz. "Não sei o porquê de a Federação ter retido o dinheiro do Flamengo, já que a pendência que tínhamos com eles está sendo paga." No total, o Flamengo deveria receber R$ 430 mil, mas um "acerto" com a Ferj estabeleceu um desconto de R$ 72 mil. O dirigente explicou que "ouviu dizer" que a entidade "emprestou" o dinheiro para outros clubes. Nesta quarta-feira, Ferraz enviou uma carta para o presidente da Ferj, Eduardo Viana (cópias também foram encaminhadas para a TVs Globo e a Globosat), onde exige explicações para o problema. "Tendo em vista que a segunda cota deveria ter sido repassada ao Clube de Regatas do Flamengo em 20 de fevereiro p.p., vimos notificar-lhes que, caso o valor não seja repassado ao Clube de Regatas do Flamengo até o dia 28 de fevereiro do corrente ano, o Clube de Regatas do Flamengo adotará as medidas cabíveis para resguardar seus direitos, inclusive pela via judicial, podendo, ainda, impedir as transmissões dos jogos do Clube de Regatas do Flamengo até que essa situação seja regularizada", escreveu em um trecho do documento.