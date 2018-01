Fla ameaça não disputar Estadual Após o fracasso da Liga de Clubes do Rio de Janeiro, onde foi o principal articulador, o presidente do Flamengo, Márcio Braga, voltou a ameaçar não disputar o Campeonato Estadual do Rio de 2005, previsto para começar dia 22. Para participar da competição, o dirigente irá exigir que as arrecadações da competição sejam administradas pelas agremiações, além de mudanças na comissão de arbitragem. "A Liga não prosperou. O Fluminense não assinou e aparentemente deu para trás", disse Braga, afirmando ainda desconhecer a reunião do Conselho Arbitral da Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), responsável por decisões sobre o Carioca, marcada para esta terça-feira, na sede da entidade. "A Liga seria para gerir as questões econômicas, porque a Federação não tem credibilidade por estar sob intervenção jurídica." A nova ameaça de Braga surge após a fracassada criação da Liga, no final do ano passado, quando juntamente com Botafogo, América e São Cristóvão, afirmara que elaboraria uma competição paralela ao Campeonato Estadual. Abandonado pelo Fluminense, que sob a nova administração de Roberto Horcades desistiu de participar da entidade, e sem o apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o dirigente Rubro-Negro foi obrigado a adiar sua intenção. Um dos principais receios do presidente do Flamengo, neste momento, é o de que o dinheiro da parceria com o governo do Estado seja passado diretamente para a Ferj. O poder público comprará ingressos e fará uma promoção com os torcedores. O secretário estadual de Esportes e Lazer, Francisco Carvalho, o Chiquinho da Mangueira, assegurou que o temor do dirigente rubro-negro não se concretizará. "Será um dinheiro carimbado. Estamos estudando uma forma de a Ferj não poder usar esses recursos para nada. Ela será obrigada a repassar para os clubes, porque não podemos dar a eles diretamente", contou o secretário de Esportes e Lazer. A obrigação do governo estadual será a de comprar ingressos dos jogos do Carioca. Por exemplo, em clássicos, irá adquirir 30 mil ingressos. "O torcedor junta R$ 50 em notas fiscais, vai a uma lotérica, compra uma raspadinha especial, que será vendida pela Loterj, por R$ 1, e a trocará por um ingresso. Também sortearemos carros e seis prêmios de R$ 1 mil, durante as partidas", disse Chiquinho da Mangueira. Mas, se a questão financeira está praticamente resolvida, as discordâncias quanto a arbitragem é complicada. O presidente do Flamengo, que nessa reivindicação diz ter o apoio de Fluminense e Botafogo, deseja que os clubes sejam os reponsáveis por indicar representantes para uma nova comissão. "A atual comissão de arbitragem está desgastada. Sempre tivemos problemas com os juízes e queremos um novo grupo no comando", explicou Braga. Atualmente, a comissão é formada por cinco pessoas indicadas pela Ferj.