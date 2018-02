Fla ameaçado de perder vantagem Com o empate no clássico contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca, o Flamengo não só perdeu o título da Taça Guanabara como pode cair para a terceira posição na tabela e perder a vantagem de jogar por dois empates nas semifinais da competição. Para que isso aconteça, basta que o Americano vença o Friburguense por três gols de diferença, na próxima quarta-feira. O Flamengo começou como a melhor equipe do Carioca, mas, nas últimas três partidas caiu de rendimento. O time foi derrotado por América e Olaria e não mostrou muita disposição contra o Vasco. Caso o Rubro-Negro não consiga o título do campeonato é muito provável que o técnico Evaristo de Macedo não permaneça no cargo.