Fla anuncia a contratação de Lopes A diretoria do Flamengo anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Lopes, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. O primeiro reforço do Rubro-Negro para a próxima temporada virá nesta quarta-feira ao Rio para assinar contrato e dar entrevista, na sede do clube, na Gávea, zona sul. O jogador vem por empréstimo de um ano. O técnico Evaristo de Macedo gostou do anúncio e fez elogios ao jogador. "O Lopes teve boa passagem pelo Palmeiras e despertou o interesse de outros clubes. Ele tem uma grande técnica", disse o treinador. Evaristo aproveitou para confirmar a sondagem ao atacante Fernandão, ex-Goiás, que está no Olympique de Marselha (França). A contratação, porém, depende de um acerto salarial de acordo com as condições financeiras do Flamengo.