Fla anuncia ?período de austeridade? O presidente do Flamengo, Edmundo dos Santos Silva, se reunirá com o técnico Zagallo na próxima terça-feira, data da reapresentação do time, para definir os planos para o segundo semestre. Serão, então, discutidos possíveis reforços e saída de outros atletas. Por enquanto, garantiu ele, há apenas especulações em torno do futuro do elenco tricampeão Carioca. No clube, há rumores de que o dirigente tem a intenção de contratar Leonardo, do Milan, para substituir Petkovic, que deixaria o Rubro-Negro. Edmundo disse que a vinda de Leonardo ainda está sendo estudada pela diretoria. O São Paulo é outro clube interessado em ter o jogador. Em seguida, negou que tenha recebido propostas para negociar os passes de Petkovic e Gamarra. Há, porém, uma certeza no clube: terá início uma fase de cortes de despesas, em que os chamados esportes amadores serão sacrificados. O próprio Edmundo deixou claro que será uma era de "austeridade", ao definir o momento que o clube atravessa.