Fla aposta em boa fase para ganhar O Flamengo tem 19 pontos na classificação e está a seis do Fortaleza, mas a ascensão do time carioca nas últimas partidas é o principal motivo de os jogadores acreditarem em uma vitória, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Castelão, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos últimos três confrontos, o Rubro-Negro conquistou sete pontos e a defesa não sofreu nenhum gol. "Os pontos conquistados foram o mais importante. Se não tomarmos gols, a chance de vitória aumenta bastante", disse o goleiro Diego. "Sofremos pressão e soubemos suportar. O time amadureceu." O meia Souza, único jogador da criação no meio-de-campo, já que Renato cumpre suspensão e o volante Júnior o substituirá, destacou o bom momento do Fortaleza, mas ressaltou as qualidades do Flamengo. O atleta ainda contou que o time não atuará defensivamente, mas a defesa será o primeiro setor a receber atenção de todos. "Vai ser um jogo difícil porque a equipe deles está bem. Vamos atacar quando estivermos com a posse da bola, porque não podemos ficar na defensiva e precisamos conquistar o maior número de pontos possível", frisou Souza. Além de Renato, o técnico do Flamengo não poderá escalar o zagueiro Fernando e o atacante Obina, ambos contundidos. Rodrigo e Bruno Mezenga substituem os jogadores, respectivamente.