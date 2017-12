Fla apresenta o atacante Messias O atacante Messias se apresentou nesta quarta-feira ao Flamengo, mas o jogador não está em boas condições físicas e só deve voltar em um mês. Com isso, ele ficará fora da Copa dos Campeões. O atleta teve seu passe contratado por empréstimo até 31 de dezembro, ao Coritiba, e foi uma indicação do técnico Zagallo, no ano passado, quando era treinador do Rubro-Negro. Do Coritiba, o Flamengo ainda tem interesse em contratar o passe do atacante Liédson. O problema para a vinda do jogador é que o clube paranaense fez uma oferta para sua permanência, superior a do Rubro-Negro. O contrato do atleta com o Coritiba tem vigência até o dia 15 de agosto.