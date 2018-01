Fla apresenta Souza, o novo camisa 10 O meia Souza se apresentou nesta quarta-feira na Gávea, assinou contrato e será o camisa 10 do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O jogador, porém, terá de treinar em separado por dez dias para recuperar a forma física e técnica, pois não disputa uma partida oficial desde abril deste ano, quando se machucou e ficou fora do Campeonato Russo. ?Mas chego com muita vontade de trabalhar e mostrar que posso ser útil ao Flamengo?, declarou Souza, que sonha em cair nas graças da torcida em pouco tempo. ?Estou feliz de retornar ao futebol brasileiro e jogar numa equipe de massa?. Souza vai fazer exames médicos nesta quinta na Gávea e depois começa a treinar.