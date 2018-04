Fla arranja dinheiro para ter Juninho O Flamengo definiu o empréstimo do atacante Edílson ao Cruzeiro, por R$ 700 mil, até dezembro de 2002. O jogador vinha tendo vários problemas na Gávea, já que chegou a brigar com a diretoria e até com o companheiro Petkovic. Agora, com esse dinheiro em caixa, o clube carioca espera acertar a contratação do meia Juninho Paulista, que estava emprestado ao Vasco.