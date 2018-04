Fla: atenção nos detalhes para ganhar Depois do revés com o Santos pela Copa Sul-Americana, e com Atlético-PR, em que deixou escapar duas vitórias no finalzinho, o Flamengo enfrenta nesta quarta-feira, às 21h50, no Maracanã, outro adversário difícil: o Corinthians. Para o técnico Ricardo Gomes, as derrotas para os dois melhores times no Campeonato Brasileiro - o jogo contra o Santos foi pela Copa Sul-Americana e o Flamengo perdeu a classificação na disputa dos pênaltis - deve ser encarada de outra forma: sua equipe realizou duas excelentes partidas, numa demonstração de força. "Não adianta ficar lamentando. Jogamos de igual para igual com o líder e o vice-líder do Brasileiro e isso, agora, é o mais importante." Sem poder contar com Dimba, contundido, o treinador deslocou o ex-lateral-esquerdo Felipe, que nos últimos anos vem atuando no meio-de-campo, para formar o ataque com Jean. "A resposta dele tem sido muito positiva na frente, com uma proposta de jogo interessante. Ele dispõe de liberdade para vir buscar a bola e tem finalizado bem nos treinos", disse Ricardo Gomes. Na verdade, Felipe já fez o papel de atacante na goleada sobre o Goiás, por 4 a 0, em Volta Redonda (RJ). Gomes deu ênfase no treino desta terça-feira às cobranças de faltas. Júnior, Zinho e Júnior Baiano foram destacados para ensaiar as jogadas. O melhor desempenho foi do meia Júnior. O técnico lembrou que o Flamengo ainda não fez nenhum gol de falta no Brasileiro e falou da necessidade de reforçar treinos específicos que possam decidir uma partida. Os zagueiros André Bahia e Júnior Baiano também tiveram um trabalho à parte. Repetidas vezes, escanteios eram cobrados para que eles pudessem demonstrar a capacidade de finalizar para o gol. Treinaram no ataque. "Um clássico, como Flamengo e Corinthians pode ser definido nos detalhes. Não custa pensar e trabalhar nisso", observou Gomes.