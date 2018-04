Fla: atletas decidem não se concentrar Os jogadores do Flamengo iniciaram na noite desta terça-feira um movimento de protesto contra o atraso no pagamento dos salários. Liderados por Junior Baiano, Julio Cesar, Felipe e Zinho, os jogadores decidiram que não vão se concentrar para a partida desta quarta-feira contra o Corinthians, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada numa reunião realizada logo depois de terminado o treino da tarde. No início da noite, os jogadores anunciaram a decisão aos dirigentes. Os atletas denunciam que estão sem receber desde junho. De acordo com eles, os outros funcionários do Flamengo não recebem salários desde maio.