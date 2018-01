Fla: Beto está cansado de promessas O meia Beto, do Flamengo, voltou nesta quinta-feira a reclamar da diretoria do Rubro-Negro, por causa dos salários atrasados. Desde que retornou ao clube, em fevereiro, o jogador ainda não recebeu nenhum pagamento. No final do ano passado, ele chegou a negociar seu passe com um time grego, mas a transferência acabou não acontecendo. "Estou cansado das promessas da diretoria", afirmou Beto. O jogador, porém, negou que esteja negociando sua transferência para o Malaga, da Espanha. "Não sei nada sobre isso." Ele aproveitou para dizer que não se considera o jogador mais importante do elenco. "Há outros jogadores importantes." Na quarta-feira, o técnico Lula Pereira disse que o time do Flamengo é "o Beto e mais dez". O treinador pretende escalar o meia na partida contra o Vasco, domingo, pelo segundo turno do Campeonato Estadual.