Fla busca classificação nesta quarta Em busca da classificação à segunda fase do Campeonato Estadual, o Flamengo enfrenta o Madureira, amanhã, às 15h, em Conselheiro Galvão. O técnico rubro-negro Evaristo de Macedo não teve problemas para escalar a equipe e optou por repetir a mesma escalação da goleada sobre o Botafogo, no domingo. O primeiro lugar na tabela de classificação com quatro pontos de vantagem sobre o Vasco, na segunda posição, deixou o ambiente na Gávea descontraído. O clima é de motivação e otimismo. Com 18 pontos, matematicamente, o time precisa somente de um empate para garantir uma das quatro vagas da segunda fase. Apesar do otimismo, Macedo se mostrou preocupado hoje com o intenso calor que deverá estar fazendo na hora da partida. Mas, o treinador ponderou que as mesmas dificuldades serão enfrentadas pelo Madureira. "O calor é para os dois. Não é só o Flamengo que vai sentir. Só lamento o horário de 16 horas não ter sido mantido, mesmo com o fim do horário de verão", disse o técnico do Flamengo. "Não tenha dúvida de que, queira ou não queira, o calor rapidamente vai influenciar no rendimento dos atletas." Macedo alertou os jogadores do Flamengo para o perigo que representa o adversário de amanhã. Para o técnico, o Madureira tem condições de conseguir uma das vagas à próxima fase e tem mostrado isso durante a competição.