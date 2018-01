Fla busca fugir do rebaixamento Uma vitória do Flamengo, nesta quarta-feira, sobre o Entrerriense, às 15 horas, no Estádio Giulitte Coutinho, em Édson Passos, pelo segundo turno do Campeonato Estadual, eliminará definitivamente o risco de rebaixamento, garantindo a classificação do Rubro-Negro ao octogonal decisivo. A novidade para a partida é a entrada do meia Nélio, de 18 anos, que substituirá Juninho Paulista, convocado para a Copa do Mundo. O técnico Lula Pereira deposita muito confiança no jovem jogador. "O Nélio se assemelha muito ao Juninho. Tem talento e a idade não importa", afirmou o treinador. Ele assegurou que uma má atuação do jogador não descartará o aproveitamento do atleta em partidas futuras. Lula poderá escalar o lateral-esquerdo Athirson, recuperado de dores no joelho esquerdo. "Ainda sinto um pouco a contusão, mas estou bem melhor e vou procurar ajudar a equipe a conquistar mais uma vitória." Além de Athirson, o time terá o retorno do zagueiro Fernando, que volta à equipe após cumprir suspensão automática.