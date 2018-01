Fla busca motivação para pegar Santos O técnico do Flamengo, Oswaldo de Oliveira, tenta encontrar motivação para a partida de quarta-feira contra o Santos, pela Copa Sul-Americana. O jogo não vale nada para o Rubro-Negro, porque o time já está sem chances de classificação. Além disso, o treinador tem vários desfalques e ainda vai definir a equipe. A tendência é a de que Oswaldo mantenha a base que derrotou o Corinthians, por 1 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele só não vai repetir o time por causa de contusões - o goleiro Júlio César, com dores no pulso, e o meia Felipe, gripado, desfalcam o Flamengo - e porque alguns dos juniores que enfrentaram o time paulista não estão inscritos na competição. É o caso do lateral-direito Gaúcho.