Fla busca reforços para o Brasileiro O Flamengo não se sente ameaçado com a iniciativa do Fluminense de enviar representação à Fifa, pedindo os pontos do empate de sábado, entre as duas equipes, pela fase semifinal do Campeonato Carioca. A polêmica em torno da escalação de Jorginho e Fernando, expulsos na partida anterior e liberados após julgamento do Tribunal da Federação de Futebol do Rio, não teve reflexo no trabalho desta terça-feira do técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo. Ele comandou o treino da equipe e destacou que o Flamengo terá uma semana inteira a fim de se preparar para o jogo de sábado. Enquanto o time treina, a diretoria pensa em reforços para o Campeonato Brasileiro. Um deles poderia ser o atacante Clodoaldo, que vem fazendo sucesso no Fortaleza. Existe a possibilidade de o atleta ser incluído numa troca com Roma. O volante Da Silva, destaque do Madureira no Carioca, é outro bem cotado para vestir a camisa rubro-negra na próxima competição.