Fla busca time ideal contra Friburguense Ao mesmo tempo em que restam três jogos para a definição dos classificados às semifinais da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, o técnico do Flamengo, Cuca, ainda não encontrou uma formação tática e tampouco conseguiu escalar o time que considere ideal. Nesta sexta-feira, às 18 horas, contra o Friburguense, no Maracanã, o treinador estará pela sexta vez à frente do time rubro-negro, com a sexta escalação diferente. No treino desta sexta-feira, Cuca confirmou sua decisão de colocar em prática o esquema 3-4-3, no qual experimentou no coletivo de quinta-feira e gostou. Ele comandou um treino tático por 40 minutos e, em seguida, colocou os jogadores para aprimorarem as finalizações. Otimista, Cuca espera uma boa exibição da equipe com o novo sistema de jogo. Ele busca um time equilibrado em campo, que marque e ataque com a mesma intensidade. Na avaliação do treinador, os atletas rubro-negros têm noção exata da importância da partida deste sábado, contra o Friburguense, terceiro lugar no grupo A, com cinco pontos. "Uma vitória nos deixará perto da classificação. Mas o adversário é difícil", alertou o treinador, ciente de que um tropeço certamente trará mais insegurança e pressão para os jogadores e a comissão técnica. A equipe rubro-negra ocupa a segunda colocação da chave B, com quatro pontos - passam à fase semifinal os dois clubes mais bem posicionados nas chaves. O técnico do Flamengo manteve o meia Fellype Gabriel, de 19 anos, no lugar de Caio, que foi contratado sob indicação do treinador, mas até o momento não teve bom desempenho. "Busco meu espaço, mais sei que posso ser barrado se não mantiver boas atuações", afirmou o jovem jogador. Outros jogos - Campeão da Taça Guanaraba, o Volta Redonda pode dar um passo importante rumo às semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca, caso derrote neste sábado, às 16 horas, o Cabofriense, no Estádio Raulino de Oliveira. O Volta Redonda é o vice-líder do Grupo A, com sete pontos, mesma pontuação do Botafogo - perde apenas no saldo de gols. Em Édson Passos, o América recebe o Madureira, no mesmo horário.