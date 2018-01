Fla busca um meio para trazer Roni Os conselheiros do Flamengo vem insistindo com o presidente do clube, Hélio Ferraz, para que ele tente a contratação do atacante Roni. O problema é que o jogador entrou na Justiça contra o Fluminense por causa dos salários atrasados e o Rubro-Negro teria que esperar o desfecho dessa situação. Além disso, o atleta recebia R$ 100 mil no Tricolor, valor considerado alto pelos dirigentes do Flamengo. O vice-presidente de Futebol, Paulo Dantas, disse que somente com um esquema semelhante ao de Romário, em que o patrocinador do Fluminense paga os salários do jogador, seria possível contratar Roni. Sobre Flávio Conceição, o dirigente revelou que o Flamengo abriria mão dos 50% a que tem direito pela venda do meia Rodrigo Fabri para ter o volante. Só que o Real Madrid teria que se dispor a pagar os salários do atleta.