Fla: campeões mundiais se revoltam O sentimento de revolta em relação ao atual time do Flamengo pode prejudicar a comemoração dos 20 anos da maior glória da história do clube: o título de Campeão Mundial Interclubes de 1981, em Tóquio. Para lembrar a data, a diretoria do clube tenta organizar uma partida entre os campeões mundiais e um time de veteranos formado por atletas do São Paulo, Grêmio e Santos - também vencedores da competição -, no dia 13, no Maracanã. Leia mais no Estadão